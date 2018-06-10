Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Основываясь на лживых заявлениях Трюдо в ходе его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», — написал Трамп.

«Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что "пошлины США были своего рода оскорблением", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США!», — добавил американский лидер.

Ранее 10 июня Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США .

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады. Произошедшее осудил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что Европейский союз обратится в ВТО для урегулирования спора. Тем временем Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.

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