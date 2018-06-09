Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит другим странам вводить масштабные пошлины и устанавливать торговые барьеры в отношении американских компаний. Об этом он написал в своем Twitter.

«Только что покинул саммит G7 в прекрасной Канаде. Провел великолепные встречи с лидерами шести стран, особенно после того, как они узнали, что я не позволю им вводить большие тарифы и устанавливать барьеры для американской торговли. Они прекрасно понимают, откуда я. После многих десятилетий, наконец начнется честная и взаимовыгодная торговля! США не позволят другим странам устанавливать пошлины для наших фермеров, рабочих и компаний до тех пор, пока у нас действует режим безпошлинной торговли», — заявил он.

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады. Произошедшее осудил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что Европейский союз обратится в ВТО для урегулирования спора. Тем временем Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.

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