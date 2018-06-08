Европа и Канада нашли способ побороть гегемонию США

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в своем Twitter, что итоговое соглашение на саммите «Большой семерки» (G7) может быть подписано без участия США.

«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», — написал французский лидер в своем микроблоге.

Макрон добавил, что другие страны, входящие в «Большую семерку» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), «сообща представляют рынок с весомой историей, который является настоящей международной силой».

Как отмечает Reuters, Макрон также подчеркнул, что мировые державы не допустят единоличной гегемонии какой-либо страны в мировой экономике. «Шесть стран G7 без США совместно представляют собой больший рынок, чем американский», — резюмировал президент Франции.

Поводом для таких заявлений стал конфликт Вашингтона с коллегами по G7 из-за вопросов о пошлинах и торговом регулировании. С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады. Произошедшее осудил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что Европейский союз обратится в ВТО для урегулирования спора. Тем временем Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.

Саммит «Большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадском Квебеке.

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