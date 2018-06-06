Европа попросила у США санкционной поблажки

Франция, Германия и Великобритания потребовали от США сделать исключение для европейских компаний, работающих с Ираном, и не применять к ним санкции. Об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр на своей странице в Twitter.

Он также выложил копию письма к американским коллегам. В нем выражается надежда, что «США воздержатся от действий, которые могут нанести вред интересам европейской безопасности».

Вашингтон просят уважать политическое решение трех стран. Ради этого американская сторона в качестве исключения должна освободить от санкций европейские компании, которые начали взаимодействовать с Ираном и заключили контракты с местными фирмами уже после того, как в действие вступило соглашение по ядерной программе Тегерана. В письме отмечается необходимость сохранения финансовых связей, поскольку санкции ЕС в отношении иранской стороны не вводятся.

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Документ подписан Ле Мэром, министром экономики ФРГ и вице-канцлером страны, главой британского Минфина, главами МИД Франции, Германии и Великобритании, а также верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини. Он направлен американскому министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю Майку Помпео.

5 июня сообщалось, что Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Другие его участники — Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — раскритиковали решение и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. В частности, европейские страны могут воспользоваться принятым 20 лет назад, но остававшимся невостребованным положением о защите от исполнения санкций США.

Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС. По соглашению Иран отказался от дальнейшего развития программы. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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