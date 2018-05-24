Меркель расписалась в бессилии защитить бизнес от санкций США против Ирана

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Часть европейских компаний будет вынуждена уйти из Ирана. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, передает РИА Новости.

«Санкции США, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний волей-неволей будет вынуждена выйти из Ирана», —сказала она. При этом канцлер отметила, что китайские компании способны заполнить освободившуюся нишу, и решение остается за китайской стороной.

23 мая Иран выдвинул европейским странам семь условий, соблюдение которых сохранит приверженность Тегерана ядерной сделке. В частности, Исламская Республика настаивает на том, что Европа должна обеспечить гарантии для продажи иранской нефти, а также отсутствие препон для сотрудничества европейских банков с Ираном.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский лидер объявил о подготовке против Тегерана нового, жесткого пакета санкций.

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