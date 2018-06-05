Иран заявил о возобновлении ядерной программы

Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает ТАСС.

«Вчера мы направили в МАГАТЭ письмо, в котором говорится о начале работ в контексте ядерной программы. Сегодня его получили в Агентстве. Так что с сегодняшнего дня мы приступаем к практическим шагам», — пояснил он, добавив, что 6 июня Иран рассчитывает объявить об открытии центра по производству новых центрифуг в городе Натанз.

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4 июня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал министерству, отвечающему за атомную энергетику, подготовиться к увеличению мощностей по обогащению урана. Он заявил, что страна не может одновременно «находиться под санкциями, отказаться от своей ядерной программы и соблюдать ограничения», наложенные соглашением с шестеркой международных посредников.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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