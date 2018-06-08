Германия признала сложности в отношениях с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США.

По его словам, раньше Берлин мог «полагаться на имеющиеся договоренности». «Это изменилось коренным образом», — пояснил он.

Глава немецкого МИД отметил, что за пределами Европы США остаются самым близким партнером Германии. Несмотря на это, министр подчеркнул наличие разногласий. Речь идет о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и введение пошлин.

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Маас также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он проводит курс, ставящий Соединенные Штаты выше всех других стран.

Глава МИД добавил, что ничто из вышеперечисленного не сделает мир лучше, спокойнее или безопаснее.

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады. Произошедшее осудил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что Европейский союз обратится в ВТО для урегулирования спора. Тем временем Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.

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