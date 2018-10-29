Китайцев отвадили от употребления марихуаны в Канаде

Китайские дипломаты в канадском городе Торонто выпустили официальное письмо, в котором призывают сограждан «держаться подальше от марихуаны». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечает газета, легализация наркотика в Канаде вызвала бурную дискуссию у представителей разных поколений китайских экспатов. В письме дипломатов говорится, что китайцам, в особенности приезжим студентам, стоит воздержаться от употребления марихуаны и подумать о своем физическом и психологическом здоровье.

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«Новые правила употребления марихуаны могут иметь серьезные последствия для китайцев, проживающих в Канаде», — отмечается в письме. Если кто-то нарушит закон и будет осужден, то его депортируют. Людей предупреждают «не идти на поводу у своих желаний».

Китайское консульство не сообщило о запрете на использование марихуаны для граждан КНР, как это ранее сделали власти Южной Кореи. Они собрались наказывать потребителей по возвращении на родину. Как именно корейские власти будут вычислять провинившихся, не уточнялось.

Употребление наркотиков в Китае карается законом, за некоторые преступления может грозить смертная казнь. Выращивание канабиса карается сроком более пяти лет и штрафом.

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