Правительство запретило корейцам марихуану в Канаде

Корейское правительство предостерегло своих граждан от употребления марихуаны в Канаде, где вступил в силу закон о ее легализации. Потребителей собираются наказывать по возвращении. Об этом сообщила газета The Korea Times.

По статистике министерства иностранных дел страны, в Канаде находится около 23 тысяч корейских студентов. « Те, кто употребляют марихуану, будут наказаны по корейским законам, даже если они делали это там, где марихуана легальна. Исключений не будет», — заявил Ен Се-джин, глава полицейского департамента наркоконтроля в провинции Кенгидо.

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Такие меры действительно возможны, так как, согласно корейским правовым нормам, законы страны распространяются на всех ее граждан, где бы они ни находились. Неясно, будет ли полиция Южной Кореи брать анализы у всех, кто возвращается из Канады, но ее представители в Уругвае и Канаде планируют проводить для корейских резидентов лекции о вреде марихуаны.

На прошлой неделе Канада стала вторым в мире государством после южноамериканского Уругвая, легализовавшим употребление марихуаны в рекреационных целях.

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В Южной Корее в рамках концепции «нации без наркотиков» знаменитостей, попавшихся на употреблении запрещенного вещества, заставляют извиняться в эфире крупных СМИ. Как пишет South China Morning Post, потребители каннабиноидов в стране могут получить до 5 лет тюремного заключения.

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