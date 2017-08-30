Желтый кумар

Китайцы обошли американцев в «марихуановой гонке». Пока европейские и американские ученые лишь начинают исследовать полезные свойства каннабиса, в Китае уже вовсю колосятся кусты с листьями узнаваемой формы. Для Китая «трава» — не новомодный продукт, а неотъемлемый компонент народной медицины с тысячелетней историей. «Лента.ру» проследила, как Поднебесная стала марихуановой сверхдержавой.

«Если кто-то употребит слишком много, будет видеть призраков и носиться как сумасшедший. Если же принимать понемногу, но долго, можно наладить общение с Богом», — говорится о каннабисе в медицинском трактате «Канон корней и трав Шэнь-нуна», написанном в I или II веке нашей эры. По преданию, автор трактата — сам Ян Ди, один из трех легендарных правителей Китая, обучивший людей земледелию и изобретший плуг.

На протяжении тысячелетий каннабис упоминается в китайской литературе: в основном, правда, речь идет о семенах и волокне. Лечебные свойства тем не менее обсуждаются в медицинских трактатах. Предполагается, что именно каннабис использовал в своем обезболивающем порошке «Ма Фэй Сань» врач Хуа То еще в III веке нашей эры. Четыре века спустя — во времена династии Тан — выдавленный из листьев конопли сок, по-видимому, применяли для анестезии при тяжелых травмах — например, переломах костей.

Китайский трактат по акупунктуре Изображение: news.lift.co

Марихуану на протяжении сотен лет рекомендовали то как лекарство от забывчивости, то как средство от «ветра в теле» — психических расстройств. Первый задокументированный случай применения конопли для обезболивания упоминается в «Книге мыслей Бянь Цюэ», написанной в 1146 году. Порошком из каннабиса облегчали боль при моксотерапии, традиционной китайской практике прогревания биоактивных точек тлеющим кончиком полынной сигары.

Материалы по теме Скосили траву Раскрыто влияние марихуаны на мозг

Ученые не могут прийти к единому мнению о том, какие именно свойства марихуаны позволяли врачам Древнего Китая лечить пациентов. Определенным терапевтическим эффектом обладает как каннабидиол (КБД) — он не оказывает влияния на психику, но помогает справиться с воспалительными процессами и успокоиться, так и психически активный тетрагидроканнабинол (ТГК). Уровень содержания этих веществ в растениях зависит от сорта марихуаны.

Но больше всего китайцы ценили коноплю за волокно, из которого получались отличные веревки и ткань. Поэтому в народе старались высаживать только волокнистые сорта: в них, как правило, ТГК немного. Со временем эти сорта почти полностью вытеснили «психоактивные», и по всему Китаю распространилась условно «ненаркотическая» конопля.

Исключение — марихуана с высоким содержанием ТГК, сохранившаяся на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района. Здесь «траву» использовали как наркотик уже во времена династии Цин (1644-1911 годы). Российский исследователь Чокан Валиханов задокументировал этот факт в 1858-м.

Однако свидетельств масштабного злоупотребления (и, соответственно, запрещения) марихуаны — в отличие, скажем, от опиума — было совсем немного. В Синьцзяне впервые стали конфисковывать ввезенный из-за рубежа каннабис лишь в 1936 году. То есть выращивали в Китае марихуану тысячелетиями и проблемы с ее злоупотреблением не знали.

Красный ответ

Всплеск интереса к исследованию каннабиса произошел в конце 1970-х. В 1979-м Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вторглась на территорию Вьетнама: командование быстро осознало, что для успешной войны в джунглях солдатам нужна подходящая униформа. Ткань из конопляного волокна пришлась как нельзя кстати: она была «дышащей» и обладала антибактериальными свойствами. Изучалась также возможность применения препаратов из марихуаны в походных госпиталях.

Материалы по теме Всемирная метамфетаминовая скважина Китай становится крупным производителем и потребителем синтетических наркотиков

В 1985 году Пекин подписал Конвенцию о психотропных веществах. Каннабис признали опасным наркотиком и ввели суровое наказание за его производство, употребление и распространение. В соответствии с принятым властями КНР Уголовным кодексом, за «траву» можно было лишиться жизни: если при обыске обнаруживали 150 килограммов необработанных листьев каннабиса, 5 килограммов обработанных или 10 килограммов смолы (гашиша), приговор — вплоть до смертной казни.

Суровость закона по традиции компенсировалась необязательностью его исполнения. Власти, как правило, не обращали внимания на фермеров, выращивающих марихуану с низким содержанием ТГК, — для многих крестьян это был неплохой источник дохода. Исключение — Синьцзян: там не давали спуску даже любителям конопляных веревок и рубашек, памятуя о склонности местных жителей к пагубному пристрастию.

Травяное лидерство

Усилия ученых принесли свои плоды: сегодня среди патентов на связанные с каннабисом изобретения — множество китайских разработок. «В западной медицине каннабис только начинают признавать, а обилие китайских патентов позволяет сделать вывод: фармацевтика в КНР развивается быстрее, чем на Западе, — указывал Люк Дучесне, биохимик и бизнесмен из Оттавы на ресурсе InvestorIntel. — Традиционная китайская медицина воспользуется усиливающимся трендом. Слоган возникает сам собой: "Вестернизированное традиционное китайское лекарство скоро будет в вашей аптеке"».

Китайские изобретатели, например, владеют патентами на «улучшающую иммунитет еду», приготовленную с использованием семян каннабиса, на средства от пептических язв и от запора. «Китайцы умнее нас, и у них полно хороших идей, — сетовал Питер Рейнольдс, глава британской лоббистской компании Cannabis Law Reform, выступающей за легализацию марихуаны. —

Лекарственный потенциал каннабиса феноменален».

Материалы по теме За пригоршню шишек Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город

Ученым из КНР удалось вывести сорта конопли, отлично приспособленные для выращивания и в холодных северных провинциях, и в субтропических южных, и в пустынной Внутренней Монголии.

Как рассказал профессор Ян Мин, возглавляющий направление каннабиса в Юньнаньской академии сельскохозяйственных наук, в последнее время многие китайские фермеры в поисках выгоды перестали выращивать лен и перешли на марихуану.

Профессор уточнил: для выращивания марихуаны нужно получать специальное разрешение, и легально это можно делать лишь в провинциях Хэйлунцзян и Юньнань. «В других провинциях фермеры могут самовольно выращивать признанные опасными сорта конопли, в которых уровень ТГК превышает 0,3 процента», — сообщил Ян, уточнив, что власти хотели отдельно запретить такие плантации, однако не решились из-за возможного протеста фермеров.

Дикорастущий каннабис в провинции Шаньдун Фото: sensiseeds.com

Точных данных о количестве выращиваемой в Китае конопли нет. «Число огромное. Раскрывать его нельзя. Многие фермы, по большому счету, незаконны», — пояснил профессор Ян. Но почти половина всех мировых площадей под легальное выращивание конопли находится в Юньнане и Хэйлунцзяне.

Неясный юридический статус — последнее препятствие на пути превращения Китая в настоящую марихуановую сверхдержаву. «Мы видим, что все больше фермеров заражаются энтузиазмом и высаживают сорта с низким содержанием ТГК. Но марихуана — это марихуана. Сколь ни было бы мало ТГК, возникновение огромных плантаций повышает риск злоупотребления наркотиками и появления множества проблем», — рассказал о страхах властей профессор Юнь Чуньмин.

И все же китайский бизнес «на траве» уверенно смотрит в будущее. Например, Тань Синь, руководитель Hemp Investment Group — одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся легальным производством конопли — недавно объявил о крупном совместном проекте с оборонными структурами. Его корпорация вместе с НОАК разрабатывает препарат от посттравматического стрессового расстройства, использующий компоненты марихуаны. Лекарство проходит заключительные испытания.

У Hemp Investment Group уже есть офисы в США — Тань планирует открыть их в Канаде, Израиле, Японии и Европе. Он надеется, что разработанное его компанией лекарство и другие препараты будут продаваться во всех странах, участвующих в мегапроекте «Один пояс — один путь», в том числе в России. «Мы рассчитываем, что в ближайшие пять лет [марихуановый] сектор экономики Китая вырастет до 15 миллиардов долларов», — подытоживает предприниматель.