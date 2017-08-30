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Желтый кумар

Китай превратился в марихуановую сверхдержаву

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Фото: Rich Pedroncelli / AP

Китайцы обошли американцев в «марихуановой гонке». Пока европейские и американские ученые лишь начинают исследовать полезные свойства каннабиса, в Китае уже вовсю колосятся кусты с листьями узнаваемой формы. Для Китая «трава» — не новомодный продукт, а неотъемлемый компонент народной медицины с тысячелетней историей. «Лента.ру» проследила, как Поднебесная стала марихуановой сверхдержавой.

«Если кто-то употребит слишком много, будет видеть призраков и носиться как сумасшедший. Если же принимать понемногу, но долго, можно наладить общение с Богом», — говорится о каннабисе в медицинском трактате «Канон корней и трав Шэнь-нуна», написанном в I или II веке нашей эры. По преданию, автор трактата — сам Ян Ди, один из трех легендарных правителей Китая, обучивший людей земледелию и изобретший плуг.

На протяжении тысячелетий каннабис упоминается в китайской литературе: в основном, правда, речь идет о семенах и волокне. Лечебные свойства тем не менее обсуждаются в медицинских трактатах. Предполагается, что именно каннабис использовал в своем обезболивающем порошке «Ма Фэй Сань» врач Хуа То еще в III веке нашей эры. Четыре века спустя — во времена династии Тан — выдавленный из листьев конопли сок, по-видимому, применяли для анестезии при тяжелых травмах — например, переломах костей.

Марихуану на протяжении сотен лет рекомендовали то как лекарство от забывчивости, то как средство от «ветра в теле» — психических расстройств. Первый задокументированный случай применения конопли для обезболивания упоминается в «Книге мыслей Бянь Цюэ», написанной в 1146 году. Порошком из каннабиса облегчали боль при моксотерапии, традиционной китайской практике прогревания биоактивных точек тлеющим кончиком полынной сигары.

Ученые не могут прийти к единому мнению о том, какие именно свойства марихуаны позволяли врачам Древнего Китая лечить пациентов. Определенным терапевтическим эффектом обладает как каннабидиол (КБД) — он не оказывает влияния на психику, но помогает справиться с воспалительными процессами и успокоиться, так и психически активный тетрагидроканнабинол (ТГК). Уровень содержания этих веществ в растениях зависит от сорта марихуаны.

Но больше всего китайцы ценили коноплю за волокно, из которого получались отличные веревки и ткань. Поэтому в народе старались высаживать только волокнистые сорта: в них, как правило, ТГК немного. Со временем эти сорта почти полностью вытеснили «психоактивные», и по всему Китаю распространилась условно «ненаркотическая» конопля.

Исключение — марихуана с высоким содержанием ТГК, сохранившаяся на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района. Здесь «траву» использовали как наркотик уже во времена династии Цин (1644-1911 годы). Российский исследователь Чокан Валиханов задокументировал этот факт в 1858-м.

Однако свидетельств масштабного злоупотребления (и, соответственно, запрещения) марихуаны — в отличие, скажем, от опиума — было совсем немного. В Синьцзяне впервые стали конфисковывать ввезенный из-за рубежа каннабис лишь в 1936 году. То есть выращивали в Китае марихуану тысячелетиями и проблемы с ее злоупотреблением не знали.

Красный ответ

Всплеск интереса к исследованию каннабиса произошел в конце 1970-х. В 1979-м Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вторглась на территорию Вьетнама: командование быстро осознало, что для успешной войны в джунглях солдатам нужна подходящая униформа. Ткань из конопляного волокна пришлась как нельзя кстати: она была «дышащей» и обладала антибактериальными свойствами. Изучалась также возможность применения препаратов из марихуаны в походных госпиталях.

В 1985 году Пекин подписал Конвенцию о психотропных веществах. Каннабис признали опасным наркотиком и ввели суровое наказание за его производство, употребление и распространение. В соответствии с принятым властями КНР Уголовным кодексом, за «траву» можно было лишиться жизни: если при обыске обнаруживали 150 килограммов необработанных листьев каннабиса, 5 килограммов обработанных или 10 килограммов смолы (гашиша), приговор — вплоть до смертной казни.

Суровость закона по традиции компенсировалась необязательностью его исполнения. Власти, как правило, не обращали внимания на фермеров, выращивающих марихуану с низким содержанием ТГК, — для многих крестьян это был неплохой источник дохода. Исключение — Синьцзян: там не давали спуску даже любителям конопляных веревок и рубашек, памятуя о склонности местных жителей к пагубному пристрастию.

Травяное лидерство

Усилия ученых принесли свои плоды: сегодня среди патентов на связанные с каннабисом изобретения — множество китайских разработок. «В западной медицине каннабис только начинают признавать, а обилие китайских патентов позволяет сделать вывод: фармацевтика в КНР развивается быстрее, чем на Западе, — указывал Люк Дучесне, биохимик и бизнесмен из Оттавы на ресурсе InvestorIntel. — Традиционная китайская медицина воспользуется усиливающимся трендом. Слоган возникает сам собой: "Вестернизированное традиционное китайское лекарство скоро будет в вашей аптеке"».

Китайские изобретатели, например, владеют патентами на «улучшающую иммунитет еду», приготовленную с использованием семян каннабиса, на средства от пептических язв и от запора. «Китайцы умнее нас, и у них полно хороших идей, — сетовал Питер Рейнольдс, глава британской лоббистской компании Cannabis Law Reform, выступающей за легализацию марихуаны. —
Лекарственный потенциал каннабиса феноменален».

Ученым из КНР удалось вывести сорта конопли, отлично приспособленные для выращивания и в холодных северных провинциях, и в субтропических южных, и в пустынной Внутренней Монголии.

Как рассказал профессор Ян Мин, возглавляющий направление каннабиса в Юньнаньской академии сельскохозяйственных наук, в последнее время многие китайские фермеры в поисках выгоды перестали выращивать лен и перешли на марихуану.

Профессор уточнил: для выращивания марихуаны нужно получать специальное разрешение, и легально это можно делать лишь в провинциях Хэйлунцзян и Юньнань. «В других провинциях фермеры могут самовольно выращивать признанные опасными сорта конопли, в которых уровень ТГК превышает 0,3 процента», — сообщил Ян, уточнив, что власти хотели отдельно запретить такие плантации, однако не решились из-за возможного протеста фермеров.

Точных данных о количестве выращиваемой в Китае конопли нет. «Число огромное. Раскрывать его нельзя. Многие фермы, по большому счету, незаконны», — пояснил профессор Ян. Но почти половина всех мировых площадей под легальное выращивание конопли находится в Юньнане и Хэйлунцзяне.

Неясный юридический статус — последнее препятствие на пути превращения Китая в настоящую марихуановую сверхдержаву. «Мы видим, что все больше фермеров заражаются энтузиазмом и высаживают сорта с низким содержанием ТГК. Но марихуана — это марихуана. Сколь ни было бы мало ТГК, возникновение огромных плантаций повышает риск злоупотребления наркотиками и появления множества проблем», — рассказал о страхах властей профессор Юнь Чуньмин.

И все же китайский бизнес «на траве» уверенно смотрит в будущее. Например, Тань Синь, руководитель Hemp Investment Group — одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся легальным производством конопли — недавно объявил о крупном совместном проекте с оборонными структурами. Его корпорация вместе с НОАК разрабатывает препарат от посттравматического стрессового расстройства, использующий компоненты марихуаны. Лекарство проходит заключительные испытания.

У Hemp Investment Group уже есть офисы в США — Тань планирует открыть их в Канаде, Израиле, Японии и Европе. Он надеется, что разработанное его компанией лекарство и другие препараты будут продаваться во всех странах, участвующих в мегапроекте «Один пояс — один путь», в том числе в России. «Мы рассчитываем, что в ближайшие пять лет [марихуановый] сектор экономики Китая вырастет до 15 миллиардов долларов», — подытоживает предприниматель.

Алексей Наумов

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