В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника агентства, инцидент произошел 6 апреля во второй половине дня на Чистых прудах. «Заметив приближающихся полицейских, они [задержанные] выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины преподают английский в одной из языковых школ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В феврале сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево полицейские задержали бельгийца и отложили рейс из-за неправильного перевода слова. Сотрудникам воздушной гавани показалось, что иностранец произнес слово «взрыв».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!