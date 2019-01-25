Россияне задержались в Таиланде и пожалели

Полиция Таиланда провела массовые аресты иностранцев за незаконное нахождение в королевстве и другие преступления утром 25 января. Об этом сообщает Bangkok Post.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов арестовали 503 человека, среди которых четверо — россияне. Двое из них арестованы за нарушение визового режима, а еще двое — за прочие правонарушения.

Вдобавок среди арестованных оказался 121 житель Таиланда, 94 гражданина Лаоса, 86 бирманцев, а также американцы, индусы, корейцы, китайцы, австралийцы и англичане.

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По словам генерала-майора Иттхипхона Иттхисанронначая, полицейские рейды проводились в 217 местах с целью избавить страну от иностранцев, не соблюдающих законы Таиланда.

В феврале 2018 года полиция Таиланда задержала российскую путешественницу, когда та пыталась отбелить кораллы. На 20-летнюю Лилию Карманову нажаловался полиции ее сосед, который увидел, как девушка помещает кораллы в растворитель. Ей грозил штраф или тюремное заключение сроком до года.

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