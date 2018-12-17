Европеец попался на краже в арабской стране и сел в тюрьму

Жителя одной из европейских стран приговорили к тюремному сроку за кражи багажа в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщает издание Arabian Business.

24-летний мужчина как минимум дважды похитил багаж пассажиров из тележек. Из сумок он забирал ценности и чековые книжки, после чего выписывал чеки на свое имя.

По словам обвиняемого, похищенные вещи он находил в аэропорту случайно. Европеец проведет в тюрьме ОАЭ полгода, затем его депортируют на родину.

В октябре бортпроводник авиакомпании Emirates украл пять тысяч долларов у трех пассажиров бизнес-класса на рейсе Таиланд — Дубай. Его арестовали и предъявили обвинение в краже.

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