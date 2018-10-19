Бортпроводник Emirates стащил деньги у пассажиров бизнес-класса

Бортпроводник авиакомпании Emirates своровал пять тысяч долларов у трех пассажиров бизнес-класса на рейсе Таиланд — Дубай. Об этом сообщает Fox News.

Жертвами грабежа стали три брата, которые пошли проведать своего больного отца и оставили вещи в салоне без присмотра. «Когда мы вернулись, я обнаружил, что из моего кошелька пропала тысяча долларов. А у моих братьев украли еще четыре тысячи долларов», — поделился один из потерпевших.

Они заявили об этом в полицию, и после посадки с их вещей сняли отпечатки пальцев. Воришкой оказался 37-летний египтянин, работающий бортпроводником в Emirates. Его арестовали и предъявили обвинение в краже.

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В мае китайца арестовали в аэропорту Бангкока за кражу денег у соседа во время перелета. Один из пассажиров авиалайнера, резидент Гонконга Фай Квок, пожаловался бортпроводникам, что его обокрал мужчина, сидевший рядом. После приземления в аэропорту Суварнабхуми представители властей схватили подозреваемого — Сюй Сюэляна, провели расследование и заставили вора вернуть деньги Квоку.

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