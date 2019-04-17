Квадрокоптер отследил преступников и навел на них Росгвардию

Оперативная съемка авиаотряда особого назначения Росгвардии Управление Росгвардии по Республике Башкортостан

На железнодорожной станции Белорецк в Башкирии сотрудники авиаотряда специального назначения республиканского управления Росгвардии выявили похитителей металла и после преследования задержали их. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Федеральной службы войск Национальной гвардии генерал-майор Валерий Грибакин.

«Двое ранее судимых местных жителей, 29 и 32 лет, проникли в состав, похитили 290 килограммов железного лома, загрузили его в легковой автомобиль и пытались скрыться», — рассказал он.

Грибакин добавил, что сначала злоумышленники попробовали оторваться от погони, потом оставили машину и бросились ловить попутные машины и такси, но за всеми их действиями следил беспилотник Росгвардии.

В результате бойцы ОМОН и сотрудники линейного отдела МВД на транспорте задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Стоимость похищенного устанавливается.

Станция Белорецк — узловой железнодорожный пункт, через который на металлургические комбинаты перевозят металлолом для переплавки. Его хищения стали серьезной проблемой, и для борьбы с этим преступлением транспортная полиция привлекла дроны Росгвардии — расположение камер видеонаблюдения преступники уже изучили и не попадали в их поле зрения.

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