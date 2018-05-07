Минобороны показало возможности «Корсара»

Минобороны России / Facebook

Минобороны России опубликовало в Facebook видео, демонстрирующее возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Корсар». На кадрах ролика продолжительностью 40 секунд, представленного ведомством, показан взлет дрона, а также процесс выбора цели и посадка летательного аппарата.

«Впервые в рамках парада Победы по Красной площади проедет новейший российский БПЛА самолетного типа "Корсар". Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы», — отмечает Минобороны.

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Оборудование «Корсара» позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата составляет до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров.

Впервые самолетный ударный беспилотник «Корсар» показали на репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве в ночь на 27 апреля.

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