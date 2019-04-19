Российские тюремщики отпраздновали 150-летие каторги

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Сахалинской области провело торжественное мероприятие, посвященное 150-й годовщине образования пенитенциарной системы региона. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте службы.

В торжественной обстановке начальник УФСИН, полковник внутренней службы Сергей Алтухов поздравил личный состав и ветеранов службы «с этим памятным событием».

Официально каторгу на Сахалине 18 апреля 1869 года утвердил император Александр II. Согласно его указу, регион более чем на 35 лет превратился в место ссылки каторжников. В течение этого времени на окраину Российской империи было сослано около 37 тысяч человек, говорится в сообщении.

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