Путин совершил обход кораблей на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин совершил обход выстроившихся кораблей. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает ТАСС.

Главу государства на катере №001 сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу. Путин поздравил экипажи кораблей с Днем Военно-морского флота. После этого его катер пришвартовался у Адмиралтейской набережной, откуда президент будет наблюдать за парадом.

В параде задействованы около 50 кораблей и подводных лодок, а также около 40 самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Среди них будут продемонстрированы атомный ракетный крейсер «Петр Великий», самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» и ряд новейших кораблей ВМФ.

При этом, как отметили в пресс-службе Кремля, парад «проводится впервые в новейшей истории в соответствии с указом президента, подписанным 27 июля 2017 года».

День Военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В честь праздника на основных базах ВМФ проходят морские парады и показательные выступления.

