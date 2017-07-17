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«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт

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Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» начали переход в Кронштадт с севера. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в Минобороны России.

По его словам, военные суда направляются в Санкт-Петербург для участия в параде в честь дня Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 30 июля.

«Петр Великий», построенный на петербургском Балтийском заводе в 1986-1996 годах, уже был на Балтике, в том числе и во время учений, а «Дмитрий Донской», единственная оставшаяся в строю субмарина проекта 941, самый большой подводный крейсер в мире, придет в Кронштадт впервые.

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