Силовые структуры
 

Минобороны показало кота-участника похода российских кораблей к Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Минобороны России разместило в Facebook фотографию кота, участвовавшего в походе боевых кораблей ВМФ к берегам Сирии.

Пользователи оценили красоту животного и посетовали на то, что оборонное ведомство не сообщило кличку «такого героического кота». Один из комментаторов предположил, что имя питомца — Матроскин.

«Старшина первой статьи Котовский!» — написал другой. Еще один пользователь высказал мнение, что питомец должен быть награжден.

На пост Минобороны обратили внимание журналисты британской газеты The Telegraph. В статье, опубликованной на ее сайте, говорится, что «у этого кота более опасная работа, чем у котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с послами иностранных государств и ловят мышей». Газета также пишет, что российский флот гордится своими котами. «Хотя у России и Запада много различий, есть вещь, которая их объединяет, — это любовь к котам», — отмечает издание.

Этих животных стали брать на корабли с давних времен. Они нужны как для борьбы с вредителями, так и для развлечения и поддержания благоприятной атмосферы на борту.

Поход в Средиземное море группы кораблей Северного флота, в составе которой находились тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», начался в октябре 2016-го. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что «Адмирал Кузнецов» впервые в истории ВМФ поучаствовал в боевых действиях — его авиация была задействована в операции против террористов в Сирии. В феврале корабли вернулись в Североморск.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russian navy celebrates first cat to travel on a long range voyage of Russian naval vessels to the Syrian coast
Главком ВМФ пообещал расширить авианосный флот России
Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
Президент похвалил офицеров Северного флота за действия в Сирии
Последние новости
Трамп заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном
Дутерте после приглашения Трампа напомнил о грядущем визите в Россию
Шарапова вернулась в рейтинг WTA и заняла в нем 262-е место
Минобороны показало кота-участника похода российских кораблей к Сирии
Путин перевел пенсионеров и бюджетников на карты «Мир»
Путин запретил брань и цифры в детских именах
Стали известны подробности обустройства заменяющих пятиэтажки московских домов
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:16 28 апреля 2017

Китайский авианосец

Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
17:37 27 апреля 2017

Источник сообщил о возможной вине иностранного судна в аварии «Лимана»

09:59 Сегодня

Япония впервые задействует свой крупнейший военный корабль

18:33 26 апреля 2017

Американский адмирал предложил перебросить ракеты на Гавайи для защиты от КНДР

Силовые структуры
 — 
17:33 27 апреля 2017
Российский разведывательный корабль «Лиман»

Тоголезский скотовоз и секреты Родины

Что известно об аварии на входе в Босфор
12:39 30 апреля 2017

Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»

09:43 26 апреля 2017

В Югре возбудили дело после убийства двоих мужчин во время охоты

21:36 30 апреля 2017

Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории

Силовые структуры
 — 
10:42 27 апреля 2017
Денис Сугробов

Бескорыстный мотив

Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
08:55 30 апреля 2017

Самолет-шпион у границ России отследили через мобильное приложение

03:52 26 апреля 2017

Эсминец США был вынужден изменить курс при встрече с иранским катером

00:19 30 апреля 2017

Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля под Москвой

Россия
Отведай плацебо
«Монстрация»: самое абсурдное первомайское мероприятие в фотогалерее «Ленты.ру»
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
Сережа ТуркинРазный мальчик
Сергей Мостовщиков о двух сущностях одного маленького человека
Путин запретил брань и цифры в детских именах
Стали известны подробности обустройства заменяющих пятиэтажки московских домов
Житель Москвы выпал из окна, задел ребенка и погиб
Путин уволил замглавы МЧС и несколько генералов из силовых ведомств
Все материалы
Мир
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Каждое третье убийство
Центральную и Южную Америку захлестнула волна насильственных преступлений
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Дутерте после приглашения Трампа напомнил о грядущем визите в Россию
Трамп заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном
Шотландец погиб при попытке сделать селфи на автостраде в Германии
Ле Пен поинтересовалась у Макрона названием «соуса для поедания французов»
Все материалы
Бывший СССР
Борис СтеклярОбыкновенный фашизм
Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
Педро АграмунтВот — новый переворот
Как Киев собрался снять с должности главу Парламентской ассамблеи Совета Европы
Петр ПорошенкоНе валяй дурака, Америка!
Почему США сокращают финансовую помощь Украине
Певицу обругали за «голый» наряд на детском турнире по борьбе на Украине
Савченко отказалась поздравлять украинцев с майскими праздниками
Гройсман назвал размер средней зарплаты на Украине
Киев нашел украинский Крым на Booking.com
Все материалы
Финансы
Алексей Иванович ПутиловКошелек контрреволюции
Как враг пролетариата попытался спасти Россию от большевиков
Дмитрий Потапенко: «Большая часть россиян получает треть зарплаты»
О скрытой безработице и доходах населения
Путин перевел пенсионеров и бюджетников на карты «Мир»
Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на 60 процентов
Турция задумалась об отказе от доллара в расчетах с Индией
Япония заявила о желании нарастить закупки нефти и газа у России
В ООН спрогнозировали рост российской экономики
Все материалы
Бизнес
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes
Минздраву и Минпромторгу поручили найти способы снизить цены на презервативы
Ткачев пообещал накормить мир российской органикой
«Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата компании
Депутаты предложили превратить Крым в офшор
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
Все материалы
Силовые структуры
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Российский разведывательный корабль «Лиман»Тоголезский скотовоз и секреты Родины
Что известно об аварии на входе в Босфор
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
Япония впервые задействует свой крупнейший военный корабль
Минобороны показало кота-участника похода российских кораблей к Сирии
Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»
Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» в монтажно-испытательном корпусе на территории технического комплекса космодрома ВосточныйВсем спасибо, все свободны
Почему космодром Восточный оказался не нужен России
И в продакшн
Каким вышло продолжение легендарной серии квестов «Сибирь»
Waaagh!
Реки крови и бесконечная война: рецензия на Warhammer 40,000: Dawn of War III
Инженеры испытали ракетный двигатель из пластика
Ракета Falcon 9 со спутником-разведчиком стартовала с мыса Канаверал
Российский фильм про Антарктиду получил Гран-при фестиваля научного кино в Чехии
Запуск Falcon 9 с американским спутником-разведчиком отложили
Все материалы
Спорт
Владимир КличкоНездоровый риск
Что ждет Владимира Кличко после поражения от Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони ДжошуаВ завтрашний день
Как Владимир Кличко проиграл нокаутом молодому Энтони Джошуа
«Анжи» отстоял ничью в матче с «Краснодаром»
Шарапова вернулась в рейтинг WTA и заняла в нем 262-е место
Букмекеры перестали принимать ставки на победу «Спартака» в чемпионате России
Надаль отметил победу на турнире в Барселоне прыжком в бассейн
Хоккейный ЦСКА купил Капризова
Все материалы
Культура
«Мне казалось, что я совсем взрослая женщина»
Вышел «Тайный дневник Лоры Палмер»
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Филипп Киркоров«Артист с головы до пят»
Почему люди любят Филиппа Киркорова
Эминем подал в суд на новозеландских политиков
Вэл Килмер подтвердил слухи о борьбе с раком горла
Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина
Организаторы «Евровидения-2017» продали сотни билетов на несуществующие места
Все материалы
Интернет и СМИ
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
В Белом доме рассказали о планах ужесточить наказание за клевету в СМИ
Twitter запустит новостной телеканал с круглосуточным вещанием
МИД отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
Репортер РЕН ТВ пробежался с угрюмым Улюкаевым
Все материалы
Ценности
«У нас работает программа: купи велосипед, посади два дерева»
Российский предприниматель Артем Каган умеет делать электробайки из кедра
Одежды на лучшее
Как Farfetch меняет современную моду
Longines разработал новую технологию для хронометража скачек
Cartier показал инсталляцию из пяти тысяч гвоздей
Nike посвятил Франческо Тотти золотые бутсы
Chanel предложила женщинам мерцающие парфюмированные гели
Skoda анонсировала новый кроссовер
Все материалы
Путешествия
Schiphol airport perspectiveСамые старые аэропорты в мире
Как выглядят авиагавани, отметившие 100-летний юбилей
Спа по-австрийски
Почему стоит ехать за лечением и велнесом в Альпы
Дело ясное
Российский лайнер попал в «турбулентность ясного неба» на подлете к Бангкоку
Опубликован список попавших в больницу россиян с рейса Москва — Бангкок
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших россиян с рейса Москва — Бангкок
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент со своим лайнером в Таиланде
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе в 100 рублей
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Красота момента
Самые популярные снимки Instagram за апрель
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет
Морская свинка поможет полиции Новой Зеландии бороться с превышением скорости
Корейский гаджет «понюхает» подгузник ребенка за родителей
Дэвид Кэмерон купил сарай на колесах для написания мемуаров
Все материалы
Русская тоска
Как знаковая победа Боттаса пришлась на самую унылую гонку Формулы-1
Лучшие машины для вывоза мусора
Милые, яркие и просто нестандартные мусоровозы
Летающий багги и прыгающий грузовик
Лучшее автомобильное видео апреля
ОСАГО надо?
Автомобильные аварии, превращенные в искусство
Появились фотографии кузова седана из проекта «Кортеж»
«Хонда» рассказала о новом CR-V для России
Взлетевшее колесо от «БелАЗа» расплющило «Тойоту»
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы