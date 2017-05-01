Минобороны показало кота-участника похода российских кораблей к Сирии

Минобороны России разместило в Facebook фотографию кота, участвовавшего в походе боевых кораблей ВМФ к берегам Сирии.

Пользователи оценили красоту животного и посетовали на то, что оборонное ведомство не сообщило кличку «такого героического кота». Один из комментаторов предположил, что имя питомца — Матроскин.

«Старшина первой статьи Котовский!» — написал другой. Еще один пользователь высказал мнение, что питомец должен быть награжден.

На пост Минобороны обратили внимание журналисты британской газеты The Telegraph. В статье, опубликованной на ее сайте, говорится, что «у этого кота более опасная работа, чем у котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с послами иностранных государств и ловят мышей». Газета также пишет, что российский флот гордится своими котами. «Хотя у России и Запада много различий, есть вещь, которая их объединяет, — это любовь к котам», — отмечает издание.

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Этих животных стали брать на корабли с давних времен. Они нужны как для борьбы с вредителями, так и для развлечения и поддержания благоприятной атмосферы на борту.

Поход в Средиземное море группы кораблей Северного флота, в составе которой находились тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», начался в октябре 2016-го. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что «Адмирал Кузнецов» впервые в истории ВМФ поучаствовал в боевых действиях — его авиация была задействована в операции против террористов в Сирии. В феврале корабли вернулись в Североморск.