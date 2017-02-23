Президент похвалил офицеров Северного флота за действия в Сирии

Президент России Владимир Путин считает, что действия военных Северного флота нанесли серьезный урон боевикам в Сирии. Такое мнение он высказал в четверг, 23 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы справились со всеми задачами, которые перед вами были поставлены, нанесли существенный, значимый урон международным террористическим группировкам, по их базам, по складам с оружием, боеприпасам, по технике, по инфраструктуре», — сказал Путин на встрече с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря у побережья Сирийской Арабской Республики.

Положительные результаты этих усилий, по мнению российского лидера, способствовали созданию условий проведения мирных переговоров между оппозицией и Дамаском.

Кроме того, военные открыли новую страницу в истории российского Военно-морского флота, подчеркнул Путин. «И не только потому, что совершили такой дальний поход, успешный поход, сложный, в условиях, прямо скажем, противодействия нашим усилиям по борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнеров, — вы проделали эту работу достойно, с хорошим качеством», — добавил президент.

22 февраля глава государства подписал указ о присвоении воинских и специальных званий высшему начальствующему составу, имеющему отношение к операции в Сирии. 63 офицера получили очередные генеральские звания.

Группа кораблей Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсер «Петр Великий» (флагман), тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей («Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков») вышла из Североморска 15 октября 2016 года и в начале ноября пришла в восточное Средиземноморье. 15 ноября было выпущено официальное сообщение о первом в истории отечественного флота боевом применении палубной авиации в ударных задачах.

8 февраля корабельная авианосная группа Северного флота вошла на рейд Североморска.