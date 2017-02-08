«Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск

Корабельная авианосная группа Северного флота, включающая тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», вошла на рейд Североморска. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с боевыми кораблями пришли суда обеспечения — танкеры «Сергей Осипов» и «Кама», а также спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ранее, 3 февраля, авиагруппа «Кузнецова» вернулась на постоянный аэродром базирования Североморск-3.

Группа кораблей Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсер «Петр Великий» (флагман), тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей («Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков») вышла из Североморска 15 октября 2016 года и в начале ноября пришла в восточное Средиземноморье.

15 ноября было выпущено официальное сообщение о первом в истории отечественного флота боевом применении палубной авиации в ударных задачах: самолеты «Кузнецова» приняли участие в воздушной операции против боевиков в Сирии. При нахождении в водах восточного Средиземноморья корабль потерял два истребителя (Су-33 и МиГ-29КР) по небоевым причинам.