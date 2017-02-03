Летчики с авианосца «Адмирала Кузнецова» вернулись на аэродром базирования

Видео: Минобороны России / Twitter

Летчики палубной авиации Северного флота вернулись с борта авианосца «Адмирал Кузнецов» на аэродром базирования после успешного выполнения задач в Сирии. Видео с этим сюжетом разместило Минобороны на своей странице в Twitter.

За два месяца боевых действий летчики СФ выполнили 420 боевых вылетов и 750 вылетов для поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения. Поражено более тысячи объектов террористов.

Ранее 3 февраля сообщалось, что первая группа самолетов и вертолетов с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совершила перелет на береговой аэродром базирования под Североморском. Среди вернувшихся самолетов — три истребителя МиГ-29К и один Су-33.

Корабельная авианосная группа Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсер «Петр Великий» (флагман), тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей («Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков») вышла из Североморска 15 октября 2016 года и действовала у побережья Сирии с ноября по середину января 2017 года.