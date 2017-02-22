Путин присвоил звания задействованному в сирийской оперции комсоставу Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских и специальтных званий высшему начальствующему составу, имеющему отношению к операции в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный портал на правовой информации.

Согласно документу, начальнику главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергею Рудскому присвоено звание генерал-полковник, а начальник национального центра управления обороны РФ Михаил Мизинцев получил погоны генерал-полковника.

Материалы по теме Между Пальмирой и не Пальмирой Что делать сирийской армии после штурма Алеппо

Всего 63 офицера получили очередные генеральские звания. Среди них высший командный состав Росгвардии, МЧС, полиции и таможенной службы. Приказ приурочен ко Дню защитника отечества.

В марте 2016 года Владимир Путин вручил 17 государственных наград за участие в сирийской операции. Четверым военным присвоено звание Героя России. Это начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Александр Дворников, сотрудник Главного управления Генштаба полковник Вадим Байкулов, старший штурман-испытатель из 929-го летно-испытательного центра полковник Виктор Романов, а также заместитель командира эскадрильи 47-го смешанного авиаполка (Балтимор, Воронежская область, на вооружении самолеты Су-34) майор Андрей Дьяченко.