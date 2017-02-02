Вооруженные силы России укомплектовались генералами и адмиралами на 95 процентов

В вооруженных силах России заняты 95 процентов должностей высшего офицерского состава. Об этом, как передает ТАСС, на специальном сборе начальников кадровых органов ВС России сообщил начальник управления президента по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров.

«Из 730 должностей, подлежащих замещению высшими офицерами, вакантными на сегодня являются только 38, причем по 15 из них уже есть документы и находятся у нас в работе», — рассказал Федоров.

К высшему офицерскому составу относятся лица, носящие воинские звания генералов (адмиралов), а также маршала Российской Федерации (после смерти в 2006 году бывшего министра обороны Игоря Сергеева таких офицеров в стране нет).

Численность высшего офицерского корпуса была серьезно сокращена в ходе военной реформы, запущенной в 2009 году — с 1107 до 700 штатных должностей (первоначально планировалось оставить 886 человек). После 2012 года их число незначительно выросло.