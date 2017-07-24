Новейший фрегат «Адмирал Макаров» покажут на параде в Петербурге

Новейший фрегат «Адмирал Макаров», готовящийся к переходу на Черноморский флот, примет участие в параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Корабль проекта 11356, спущенный на воду осенью 2015 года, завершает государственные испытания. Его переход к месту постоянного базирования ожидается в ноябре 2017 года.

«Адмирал Макаров» является третьим в серии фрегатов проекта 11356, строящихся для Черноморского флота в рамках госпрограммы вооружений 2011-2020. Первые два корабля, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», уже выполняют задачи в составе Черноморского флота.

Еще два корабля ожидают достройки, работы на них были прекращены в связи с разрывом военно-технических связей России и Украины после событий весны 2014 года. В настоящее время для кораблей этого проекта разработана энергетическая установка российского производства.

Фрегаты проекта 11356 предназначены для нанесения ударов по морским и наземным целям, а также имеют средства противовоздушной и противолодочной обороны. В состав вооружения этих кораблей, среди прочего, входит ракетный комплекс «Калибр».