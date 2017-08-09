В Подмосковье пройдет авиационный праздник в честь 105-летия ВВС

В Подмосковье, на территории парка «Патриот», 12 августа состоится авиационный фестиваль в честь 105-летия ВВС России. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы обещают более двух часов демонстрационных полетов, в ходе которых будут показы более 150 самолетов и вертолетов. Зрители увидят, в частности, самолеты пятого поколения Т-50. На празднике выступят все четыре пилотажные группы ВВС: «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты».

В полетной программе примут участие восстановленные самолеты первой половины XX века, в том числе «Фарман», Piper Cub, DC-3, По-2, Ил-2, МиГ-3, МиГ-15.

На месте проведения фестиваля развернуты павильоны с экспозициями и интерактивными стендами о становлении российской военной авиации, а также учебные тренажеры и авиасимуляторы.

День ВВС России отмечается 12 августа. В этот день 1912 года военное министерство России издало приказ о введении в действие штата воздухоплавательной части при главном управлении Генерального штаба, предназначенной для решения задач военной разведки.