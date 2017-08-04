На «Армии-2017» покажут 600 единиц новейшего вооружения

На международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» 22-27 августа, будет продемонстрировано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Соответствующий пресс-релиз военного ведомства поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 4 августа.

Шойгу отметил, что в этом году значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, а также расширены кластеры авиационной и морской техники.

«Ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств», — добавил министр.

Выставка «Армия-2017» пройдет в подмосковном парке «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка 22-27 августа 2017 года.

