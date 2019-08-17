Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы

Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

У пострадавшего началось кровотечение. Санинструкторы ведомства остановили его и обработали рану, измерили артериальное давление и помогли мужчине прийти в чувство, поскольку тот дал понять, что у него онемели ноги.

Туриста передали прибывшей на место бригаде скорой помощи, говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что мужчина шел в туристической группе.

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