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В Росгвардии объяснили вакансию неопытного снайпера

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Вакансия снайпера ОМОНа Росгвардии, появившаяся на сайте HeadHunter, является фейком. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил представитель службы Валерий Грибакин.

По его словам, Росгвардия действительно ищет сотрудников при помощи этого портала, однако конкретно это объявление является фальшивым. Он добавил, что этим вопросом будет разбираться территориальное подразделение Росгвардии по Москве.

Вакансия полицейского снайпера от имени верифицированной организации появилась на HeadHunter 14 августа. В описании указано, что опыт работы от соискателя не требуется, в обязанности сотрудника входит охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных. политических, культурно-массовых мероприятий. Работодатель готов предложить соискателю зарплату от 40 до 60 тысяч рублей до вычета налогов.

Сейчас эта вакансия перенесена в архив. Работодатель больше не принимает на нее отклики.

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