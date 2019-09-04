На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

khramtsovaaniya_ifbb / Instagram

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, инцидент произошел у торгового центра «Мегаполис» в Екатеринбурге, когда она вышла с дочерью на автомобильную парковку и направлялась к своей машине. На кадрах, опубликованных Храмцовой, видно, как требовавший уступить дорогу автомобилист задел девушку, а после вышел из машины.

«Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидать угрозы типа: "Если что-то с зеркалом случилось там с моим..."» — написала Храмцова. Она добавила, что, испугавшись за дочь, быстро посадила ребенка в свой автомобиль, сняла данные мужчины на видео и села за руль. В ответ автомобилист достал камеру и продолжил оскорблять девушку.

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