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Бывшая дознавательница из Уфы нашла новую работу

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Бывшая дознавательница МВД, обвинившая своих коллег в изнасиловании, вышла на новое место работы в Уфе. Об этом в четверг, 22 августа, адвокат девушки Ирина Валиева сообщила ГТРК «Башкортостан».

О том, куда именно устроилась ее подзащитная, Валиева не уточнила. Тем не менее, она оценила состояние бывшей сотрудницы МВД как замечательное.

В изнасиловании дознавательницы обвиняются 51-летний полковник полиции Эдуард Матвеев — бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, 34-летний подполковник полиции Павел Яромчук — бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также 50-летний полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.

О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года, когда девушка обратилась в полицию. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали.

Офицеров сразу же арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.

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