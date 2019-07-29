Защита заявила об отсутствии следов изнасилования у дознавательницы из Уфы

Адвокат одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы Наиль Багаутдинов сообщил о результате экспертиз по уголовному делу. Его слова в понедельник, 29 июля, приводит «Интерфакс».

«В деле нет таких экспертиз, чтобы они нашли биологические следы наших подзащитных», — заявил адвокат.

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Также, по его словам, потерпевшая и ее представители не явились на последнее судебное заседание, в связи с чем рассмотрение уголовного дела было отложено на 6 августа.

При этом 28 июля представитель СКР по Башкирии Евгений Каневский сообщил, что несмотря на отрицание бывшими полицейскими вины, их алиби были опровергнуты следственно-оперативным путем, а причастность к преступлению установлена, в том числе и по результатам полученных экспертиз.

Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию с заявлением на коллег об изнасиловании.

По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Позднее якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю лейтенанта. Ей предложили выпить спиртного и после этого изнасиловали.

В числе сотрудников полковник полиции Эдуард Матвеев — бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, подполковник полиции Павел Яромчук — бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Карамаскалинскому району республики.

Офицеров сразу же арестовали, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Им вменяются статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») и 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц») УК РФ. Позже все трое были уволены из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Девушку также уволили из органов за грубое нарушение дисциплины, выразившееся в распитии алкоголя в служебном помещении.

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