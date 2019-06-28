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Полицейские начальники пошли под суд за изнасилование дознавательницы из Уфы

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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывших начальников отдела МВД России по Уфимскому району Уфы, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Об этом в пятницу, 28 июня, «Ленте.ру» сообщил Евгений Каневский, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«В ходе следствия получены доказательства того, что вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознаватель подверглась нападению со стороны троих ее старших коллег, причем преступление было совершено в здании отделения по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Башкирии», — рассказал Евгений Каневский.

По словам Каневского, несмотря на то, что ни один из обвиняемых свою вину не признал, их алиби были опровергнуты следственно-оперативным путем, а причастность к преступлению установлена, в том числе и по результатам полученных экспертиз.

В первые дни после задержания офицеры полиции были арестованы, но в дальнейшем мера пресечения им была изменена на домашний арест.

Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года. 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании. По подозрению в совершении преступления были задержаны 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день все трое были уволены из МВД.

По версии следствия, сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции. Ее попытались напоить и изнасиловали. Как выяснилось, жертвой преступления стала дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Позже она была уволена из органов внутренних дел — за грубое нарушение дисциплины, выразившееся в распитии алкоголя в служебном помещении.

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