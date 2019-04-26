Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы из Уфы. Об этом в пятницу, 26 апреля, его адвокат Наиль Багаутдинов сообщил ТАСС.

По его словам, с 1 мая Яромчук пойдет под домашний арест.

22 января стало известно, что у него диагностировали опухоль головного мозга. На основании врачебного заключения адвокат просит следователя отпустить Яромчука из СИЗО для полного медицинского обследования.

31 октября 2018 года сообщалось, что два полковника полиции, начальники районных отделов МВД, и подполковник — руководитель районной миграционной службы — задержаны в Башкирии за изнасилование женщины-лейтенанта полиции. По версии следствия, в ночь на 30 октября три старших офицера устроили застолье в здании отдела МВД и вызвали в кабинет свою подчиненную, дознавателя райотдела, якобы по служебной необходимости. Однако в кабинете трое сотрудников предприняли попытку ее напоить, а затем надругались. Позже стало известно, что жертвой оказалась дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Обвиненные в изнасиловании фигуранты дела были уволены из МВД.

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