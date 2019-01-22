Обвиняемый в групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы тяжело заболел

У бывшего полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, диагностировали опухоль головного мозга. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Наиль Багаутдинов.

Заболевание было выявлено после того, как Яромчук упал в обморок в суде и был госпитализирован. Компьютерная томография головы показала уплотнения в мозге, а нейрохирург увидел опухоль. На основании заключения врача адвокат просит следователя отпустить Яромчука из СИЗО для полного медицинского обследования.

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Защитник сообщил о завершении всех генетических экспертиз по делу об изнасиловании, но их результаты ему неизвестны.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года три старших офицера устроили застолье в здании уфимского отдела МВД и вызвали в кабинет свою подчиненную, дознавателя райотдела, якобы по служебной необходимости. Однако в кабинете трое сотрудников предприняли попытку ее напоить, а затем надругались над ней. Позже стало известно, что жертвой оказалась дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Обвиненные в изнасиловании фигуранты дела были уволены из МВД.

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