Россиянка рассказала об изнасиловании врачами

В Омске сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят доследственную проверку по заявлению 40-летней фельдшера скорой помощи о том, что ее изнасиловали коллеги, передает РИА Новости.

«В любом случае все описанное в заявлении будет проверено», — сказал агентству представитель СКР.

Заявление было подано 7 января, передает Оm1.ru. Пострадавшая рассказала, что двое мужчин-врачей напали на нее во время дежурства 1 января в комнате отдыха.

Ранее 10 января сообщалось, что дознавательница из Уфы, обвинившая трех бывших полицейских в изнасиловании, собирается получить с них компенсацию морального ущерба в размере 30 миллионов рублей.

В начале января журналистка портала «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова рассказала в соцсетях о том, как была изнасилована соучредителем холдинга PrimaMedia Алексеем Мигуновым.

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