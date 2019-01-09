Россиянка потребовала у МВД возместить изнасилование и убийство 12-летней дочери

Жительница Кубани потребовала пять миллионов рублей компенсации морального вреда от управления МВД по Краснодарскому краю, служащий которого изнасиловал и убил ее 12-летнюю дочь, передает «Дождь» со ссылкой на адвокатессу Янну Галаган.

По ее словам, Первомайский суд Краснодара рассмотрит иск 10 января.

В 2017 году Краснодарский краевой суд приговорил 24-летнего инспектора по делам несовершеннолетних по Горячему Ключу Ивана Сорокумова к 23 годам лишения свободы. Как установил суд, с января по сентябрь 2015 года полицейский несколько раз вывозил девочек от 11 до 16 лет в лес и там насиловал. Дочь заявительницы впервые он изнасиловал там же, когда ей было 11 лет. Когда Сорокумов возвращался с ней после очередного сексуального преступления, он узнал от коллег, что родители начали искать ребенка. Опасаясь разоблачения, он вывел девочку из машины и убил тремя ударами бейсбольной биты, а труп выкинул в реку.

Его признали виновным в убийстве девочки и изнасиловании нескольких несовершеннолетних.

Ранее главное управление МВД России по Челябинской области решило засудить бывшую сотрудницу, многодетную мать Любовь Герасимову, рассказавшую о том, как она стала жертвой домогательств со стороны начальника и была вынуждена уволиться. Женщину, у которой остались письменные доказательства ее обращений к командиру полка и управление полиции по городу и области, и их ответов, захотели заставить извиниться за клевету.

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