МВД решило засудить подвергшуюся домогательствам многодетную мать

Главное управление МВД России по Челябинской области решило подать в суд на бывшую сотрудницу Любовь Герасимову, которая рассказала «Ленте.ру» о том, как стала жертвой домогательств со стороны начальника. Об этом сообщается на официальном сайте челябинского главка.

В сообщении ведомства утверждается, что подразделение собственной безопасности и инспекция по личному составу провели проверку, опросив бывших коллег и руководителей сотрудницы.

«Факты, изложенные женщиной, не подтвердились. Также установлено, что от бывшей сотрудницы за период ее службы и после увольнения каких–либо жалоб или заявлений о фактах домогательств в следственные органы не поступало», — заявили в полиции.

Управление «официально опровергает информацию, заявленную женщиной в ряде СМИ». «ГУ МВД области в настоящее время готовит исковое заявление в суд в отношении бывшей сотрудницы полиции о защите чести и достоинства органов внутренних дел», — подчеркнули в полиции.

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2 ноября «Лента.ру» опубликовала монолог бывшей сотрудницы патрульно-постовой службы, матери четырех детей Любови Герасимовой. Она рассказала, что во время своей службы в полиции стала объектом домогательств со стороны начальника — заместителя командира полка, майора Константина Медведева. По словам Герасимовой, она отказала Медведеву, после чего он стал чинить ей неприятности на службе и угрожал увольнением, после которого полицейскому невозможно найти новую работу.

31 октября в Уфе были задержаны трое офицеров полиции, которые обвиняются в том, что изнасиловали свою подчиненную — лейтенанта полиции.

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