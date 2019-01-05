Журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании

Журналистка портала «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова обвинила соучредителя холдинга PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании. Свою историю Федорова опубликовала на Facebook.

Женщина утверждает, что знает Мигунова с 2015 года, одно время они работали вместе, а потом «периодически встречались на ужин». 13 октября 2018 года они встретились в кафе. Мигунов был уже пьян и заказывал им обоим крепкие алкогольные напитки, а потом предложил поехать к нему или к ней домой. Федорова пишет, что отказалась, тогда он пошел ее провожать, поцеловал у подъезда, и она «открыла дверь». Девушка пояснила, что в те дни у нее была «сложная ситуация в семье».

В подъезде Мигунов стал хватать ее за плечи, толкать и тянуть за волосы, пишет Федорова. По словам женщины, у нее «включился режим жертвы», и она боялась вызвать у него еще большую агрессию. В итоге Мигунов изнасиловал ее и разбил губу, утверждает журналистка. Федорова пояснила, что не подала заявление в полицию, потому что чувствовала себя виноватой и не была способна пережить «еще одну порцию боли и унижения». Мигунов пока не прокомментировал ситуацию.

Осенью 2017 года в социальных сетях был запущен флэшмоб #metoo, участники которого пережили насилие и сексуальные домогательства. Незадолго до этого голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Журнал Time признал авторов движения #metoo людьми года. В России и других постсоветских странах в 2016 году прошел флэшмоб #ЯНеБоюсьСказать, участницы которого рассказывали, как пострадали от харассмента.

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