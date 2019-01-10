Дознавательница из Уфы потребует десятки миллионов со своих насильников

Дознавательница из Уфы, обвинившая троих бывших полицейских в изнасиловании, намерена потребовать с них компенсацию морального ущерба в размере 30 миллионов рублей. Об этом в четверг, 10 января, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на знакомого задержанных Андрея Шурухина.

По его словам, девушка планирует получить с каждого обвиняемого по 10 миллионов рублей, хотя изначально ее адвокат отказывалась предъявлять материальные претензии. При этом результаты ДНК-экспертизы, которые могут свидетельствовать о вине задержанных, так и не оглашены.

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Об инциденте в уфимской полиции, где 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании, стало известно 31 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны подполковник Павел Яромчук, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам полковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Позже все трое были уволены из МВД.

По версии следствия, полицейские устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции. Ее попытались напоить и изнасиловали. Как выяснилось, жертвой преступления стала дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

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