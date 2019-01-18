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Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования

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Дознавательницу из Уфы, обвинившую своих коллег в изнасиловании, уволили из МВД. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, решение об увольнении было принято из-за того, что девушка распивала алкоголь на рабочем месте, что является недопустимым и порочащим честь и достоинство сотрудника полиции. Вместе с ней работы лишилась еще одна сотрудница, принимавшая участие в застолье.

31 октября 2018 года сообщалось, что два полковника полиции, начальники районных отделов МВД, и подполковник — руководитель районной миграционной службы — задержаны в Башкирии за изнасилование женщины-лейтенанта полиции.

По версии следствия, ночью с 29 на 30 октября три старших офицера устроили застолье в здании отдела МВД и вызвали в кабинет свою подчиненную, дознавателя райотдела, якобы по служебной необходимости. Однако в кабинете трое сотрудников предприняли попытку ее напоить, а затем надругались. Позже стало известно, что жертвой оказалась дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Обвиненные в изнасиловании фигуранты дела были уволены из МВД.

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