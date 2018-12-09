Опубликована часть показаний изнасилованной дознавательницы МВД

Опубликована часть протокола допроса 23-летней дознавательницы из Уфы, которая обвинила в изнасиловании трех офицеров МВД. Скан документа оказался в распоряжении «Комсомольской правды».

Протокол допроса Фото: «Комсомольская правда»

В ходе допроса женщина указала точное время совершения преступления — с 22:40 до 0:30. Она сообщила, что ее насиловали «по очереди и одновременно». После случившегося пострадавшая позвонила матери.

О задержании офицеров стало известно 31 октября. Среди них — 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

В настоящий момент подозреваемые находятся под арестом. Со службы их уволили.

В середине ноября источник «Ленты.ру» рассказал, что офицеры устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали.

Позже выяснилось, что изнасилованная — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

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