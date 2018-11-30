Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби

Трое полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы, лишились алиби. Об этом в пятницу, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время экспертиза ДНК завершена. Эксперты нашли ДНК всех троих обвиняемых на теле потерпевшей и подтвердили, что имел место факт сексуального насилия», — сказал собеседник редакции.

22 ноября сообщалось, что бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе, могут отпустить из-под стражи уже в декабре из-за наличия алиби.

13 ноября сообщалось, что 23-летняя дознавательница из Уфы, которая подверглась нападению со стороны троих полицейских, рассказала об обстоятельствах преступления.

10 ноября исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров призвал поддержать полицейских, которые стали получать гневные отзывы после изнасилования дознавательницы их коллегами.

2 ноября трое подозреваемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии были отправлены в СИЗО. Арестованные — подполковник Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи, экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам полковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

31 октября стало известно о задержании офицеров, которые устроили в кабинете банкет, а затем вечером вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции, якобы по служебной необходимости, попытались ее напоить, избили и изнасиловали.

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