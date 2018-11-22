Двух обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы отпустят из-под стражи

Бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе, могут отпустить из-под стражи уже в декабре. Об этом в четверг, 22 ноября, информированный источник, близкий к материалам дела, сообщил изданию «ГорОбзор.ру».

«Ранее действия и перемещения бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, восстановили по камерам видеонаблюдения. Как сообщают СМИ, 51-летний бывший начальник Уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев в вечер совершения преступления был дома. Около 22:30 его приезд зафиксировала камера наружного наблюдения», — говорится в сообщении.

По данным издания, адвокат Салавата Галиева заявил, что у его подзащитного есть алиби. По словам адвоката, подозреваемого в групповом изнасиловании девушки-дознавателя не было на месте преступления. Друг бывшего полицейского Андрей Шрухин утверждает, что полковник находился в кафе «Отдых» с половины десятого до полуночи, и к приятелям он не возвращался. Домой его отвез водитель.

13 ноября сообщалось, что 23-летняя дознавательница из Уфы, которая подверглась нападению со стороны троих полицейских, рассказала об обстоятельствах преступления.

10 ноября исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров призвал поддержать полицейских, которые стали получать гневные отзывы после изнасилования дознавательницы их коллегами.

2 ноября трое подозреваемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии были отправлены в СИЗО. Арестованные — подполковник Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи, экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам полковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

31 октября стало известно о задержании офицеров, которые устроили в кабинете банкет, а затем вечером вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции, якобы по служебной необходимости, попытались ее напоить, избили и изнасиловали.

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