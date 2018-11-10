Глава Башкирии возмутился травлей полицейских после изнасилования в Уфе

Исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров призвал поддержать полицейских, которые стали получать гневные отзывы после изнасилования дознавательницы их коллегами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Хабирова, в адрес сотрудников МВД поступает множество проклятий. «Если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать "помогите" в случае чего? Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше», — отметил он.

И. о. главы Башкирии подчеркнул, что у полицейских сложная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа и сложная жизнь.

2 ноября трое подозреваемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии были отправлены в СИЗО. Арестованные — майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи, экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

31 октября стало известно о задержании офицеров, которые устроили в кабинете банкет, а затем вечером вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции, якобы по служебной необходимости, попытались ее напоить, избили и изнасиловали.

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