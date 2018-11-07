Адвокат рассказал о трех женщинах в кабинете полицейских-насильников

В кабинете, где башкирские полицейские изнасиловали дознавательницу, находились и другие женщины. Об этом рассказал «КП.ru» адвокат одного из арестованных сотрудников.
«Там было три женщины. И это, в моих представлениях, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», — сказал представитель Эдуарда Матвеева Аслям Халиков.
Он отметил, что он не будет раскрывать всех деталей дела, но призвал не делать поспешных выводов, не дожидаясь подробного разбора показаний потерпевшей и итогов судебно-медицинской экспертизы. «Нынешние обвинения заслуженных работников МВД преждевременны. Из общих информационных источников мы видим, что было совместное употребление спиртных напитков. Не сказать, что это положительный фактор», — отметил Халиков.
2 ноября суд отправил в СИЗО троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии. Арестованные — майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.
1 ноября все трое фигурантов были уволены со службы. На следующий день жена одного из подозреваемых прокомментировала произошедшее и сказала, что верит в невиновность мужа.
О задержании офицеров сообщалось 31 октября. Они устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить, избили и изнасиловали.