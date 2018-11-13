Дознавательница МВД рассказала подробности изнасилования коллегами

23-летняя дознавательница из Уфы, которая подверглась нападению со стороны троих полицейских, рассказала об обстоятельствах преступления. Ее рассказ со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела публикует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Как следует из документа, в 19:30 девушка по приглашению коллег приехала в отдел по вопросам миграции. Там она распивала спиртное с тремя мужчинами. Вскоре они несколько раз ударили ее, а после начали срывать с девушки одежду. Убежать она не смогла. После они поочередно «совершили с ней половое сношение».

«Также неустановленные лица в указанных времени и месте, действуя поочередно, против ее воли и желания ввели ей в ротовую полость (...), совершив тем самым иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в документе. Девушка вышла из отделения только в 5 утра, после чего направилась к следователю.

10 ноября исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров призвал поддержать полицейских, которые стали получать гневные отзывы после изнасилования дознавательницы их коллегами.

2 ноября трое подозреваемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии были отправлены в СИЗО. Арестованные — майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи, экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

31 октября стало известно о задержании офицеров, которые устроили в кабинете банкет, а затем вечером вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции, якобы по служебной необходимости, попытались ее напоить, избили и изнасиловали.

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