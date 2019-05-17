Отпущен последний обвиняемый в изнасиловании уфимской дознавательницы

Суд изменил меру пресечения бывшему начальнику уфимского отдела МВД Эдуарду Матвееву, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы. Об этом в пятницу, 17 мая, представитель суда сообщил РИА Новости.

По его словам, Верховный суд региона отменил решение Советского районного суда Уфы и отпустил Матвеева под домашний арест до 31 мая. Он провел в СИЗО 5,5 месяцев.

Таким образом, в настоящий момент мера пресечения изменена всем трем фигурантам дела.

26 апреля сообщалось, что суд отпустил под домашний арест бывшего подполковника Павла Яромчука, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы.

Затем, 16 мая, стало известно о решении отпустить из СИЗО и бывшего начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району республики полковника Салавата Галиева.

Об инциденте в уфимской полиции, где 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании, стало известно 31 октября 2018 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое полицейских. Позже все они были уволены из МВД. По версии следствия, сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции. Ее попытались напоить и изнасиловали. Как выяснилось, жертвой преступления стала дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

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