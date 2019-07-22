Суд над изнасиловавшими дознавательцу офицерами МВД решили закрыть

Кировский районный суд Уфы рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело об изнасиловании дознавательницы полиции, в котором обвиняются высокопоставленные сотрудники МВД, передает РИА Новости.
Основанием для закрытого слушания стало то, что преступление касается половой неприкосновенности.
Подсудимыми являются 51-летний полковник полиции Эдуард Матвеев — бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, 34-летний подполковник полиции Павел Яромчук — бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также 50-летний полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Карамаскалинскому району республики. Им вменяются статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») и 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц») УК РФ.
28 июня представитель СКР по Башкирии Евгений Каневский сообщил о передаче уголовного дела в суд.
«В ходе следствия получены доказательства того, что вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознаватель подверглась нападению со стороны троих ее старших коллег, причем преступление было совершено в здании отделения по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Башкирии», — рассказал он.
По словам Каневского, несмотря на то, что ни один из обвиняемых свою вину не признал, их алиби были опровергнуты следственно-оперативным путем, а причастность к преступлению установлена, в том числе и по результатам полученных экспертиз.
По данным следствия, в тот вечер трое полицейских были в нетрезвом состоянии, выпивали на рабочем месте. Позднее якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю лейтенанта. Ей предложили выпить спиртного и после этого изнасиловали.
Правоохранительные органы установили, что пострадавшая — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Девушку также уволили из органов за грубое нарушение дисциплины, выразившееся в распитии алкоголя в служебном помещении.
Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию с заявлением на коллег об изнасиловании. Офицеров сразу же арестовали, но позже меру пресечения им изменили на домашний арест.
По отрицательным мотивам их уволили из правоохранительных органов.
Обвиняемые вины не признали.